В правительстве запустили услугу SmartID: обещают получение электронной подписи за минуту

22 октября, 2019, 17:13

В Министерстве цифровой трансформации сообщили о запуске системы SmartID, что позволит получить электронную подпись менее чем за минуту

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время презентации проекту "Э-контракт", передает пресс-служба Минфина.

"Сейчас мы активно работаем над полноценным запуском технологии SmartID, предусматривающей получение квалифицированной электронной подписи меньше, чем за минуту. Воспользоваться подписью можно будет с любого устройства, подключенного к интернету ", - сообщил Федоров.

Он отметил, что упрощение в получении электронных подписей расширит зону действия цифровых услуг для граждан и бизнеса в Украине.