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Espreso.tvОбществоВ правительстве запустили услугу SmartID: обещают получение электронной подписи за минуту

В правительстве запустили услугу SmartID: обещают получение электронной подписи за минуту


фото: delfi
В Министерстве цифровой трансформации сообщили о запуске системы SmartID, что позволит получить электронную подпись менее чем за минуту

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время презентации проекту "Э-контракт", передает пресс-служба Минфина.

"Сейчас мы активно работаем над полноценным запуском технологии SmartID, предусматривающей получение квалифицированной электронной подписи меньше, чем за минуту. Воспользоваться подписью можно будет с любого устройства, подключенного к интернету ", - сообщил Федоров.

Он отметил, что упрощение в получении электронных подписей расширит зону действия цифровых услуг для граждан и бизнеса в Украине.

  • Напомним, Министер финансов Оксана Маркарова совместно с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, министром Кабинета Министров Дмитрием Дубилетом, заместителем министра экономики Павлом Кухтой и руководителем ГУ ОПФ Александром Комареусом объявили о старте нового проекта в сфере публичных финансов - Э-контракт .
 
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