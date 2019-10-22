В Осло вооруженный мужчина угнал скорую и сбил ней несколько человек

22 октября, 2019, 15:59

Во вторник, 22 октября, в норвежской столице Осло полиция открыла огонь по вооруженному мужчине, который украл машину скорой помощи

Как сообщает Reuters, мужчина на угнанной машине наехал на семью, в результате пострадали три человека, в том числе двое младенцев.

"Два ребенка получили травмы ... близнецы, им по семь месяцев, они проходят лечение", - сказал агентству представитель больницы в Осло.

Just confirmed: The Oslo police are ordering the mobilization of special forces after a possible terror attack on Thorshov.



Several helicopters are over the city. One man arrested, one woman on the loos.



The perpetrators was wearing bulletproof vest`s and camouflage clothing. pic.twitter.com/CZkbR2JQGW - Oskar Aanmoen (@OAanmoen) October 22, 2019

Подозреваемый мужчина задержан, он не получил серьезных ранений.

"Мы установили контроль над машиной скорой помощи, которая ранее была похищена вооруженным мужчиной. Был открыт огонь, чтобы остановить преступника, он не получил серьезных травм", - заявили в полиции Осло в Twitter.

Машина скорой была похищена в районе Розенхофф около 12:30 по местному времени. Через 15 минут полицейским удалось остановить угонщика и задержать.

По данным полиции, машина наехала на женщину с детской коляской и пожилую пару. Женщину и детей доставили в больницу.