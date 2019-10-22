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Espreso.tvОбществоВ Осло вооруженный мужчина угнал скорую и сбил ней несколько человек

В Осло вооруженный мужчина угнал скорую и сбил ней несколько человек


фото: reuters
Во вторник, 22 октября, в норвежской столице Осло полиция открыла огонь по вооруженному мужчине, который украл машину скорой помощи

Как сообщает Reuters, мужчина на угнанной машине наехал на семью, в результате пострадали три человека, в том числе двое младенцев.

"Два ребенка получили травмы ... близнецы, им по семь месяцев, они проходят лечение", - сказал агентству представитель больницы в Осло.

Подозреваемый мужчина задержан, он не получил серьезных ранений.

"Мы установили контроль над машиной скорой помощи, которая ранее была похищена вооруженным мужчиной. Был открыт огонь, чтобы остановить преступника, он не получил серьезных травм", - заявили в полиции Осло в Twitter.

Машина скорой была похищена в районе Розенхофф около 12:30 по местному времени. Через 15 минут полицейским удалось остановить угонщика и задержать.

По данным полиции, машина наехала на женщину с детской коляской и пожилую пару. Женщину и детей доставили в больницу.

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