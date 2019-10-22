В ОРДЛО боевики давят на местное население: говорят, что Украина выходит из "нормандского формата"
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Отмечается, что за счет российской финансовой и идеологической поддержки возрастает активность пророссийски настроенных общественных движений, объединений и организаций.
В частности, с начала октября под видом агитации за создание "Добровольного общества содействия армии, авиации и флота" интенсивно распространяется недостоверная и искаженная информация: слухи о возобновлении активных боевых действий подразделениями ООС и выход Украины из переговоров в "нормандском формате".
Разведка сообщает, что таким образом российская оккупационная администрация пытается отвлечь внимание населения временно оккупированных территорий от насущных социально-экономических проблем, которые все больше обостряются.
"Среди прочего, скрывается резкое увеличение заболеваемости местных жителей и военнослужащих оккупантов туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями", - говорится в сообщении Минобороны.
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