В оккупированном Симферополе чеченец избил журналиста местного пропагандистского канала

22 октября, 2019, 12:22

Чеченец на байке ударил по лицу пропагандиста "Крым 24", который сделал ему замечание за проезд по пешеходной улице

Об этом сообщается в сюжете местного канала.

Мотоциклист на большой скорости ехал по пешеходной улице Карла Маркса в Симферополе. Это одна из центральных улиц столицы аннексированного Крыма, на которой многолюдно.

"Я сделал замечание, на что получил очень короткий ответ и такой же быстрый удар. У меня открылась носовое кровотечение, я тут же почувствовал, что у меня проблемы с верхней челюстью. Далее смутно помню, как разворачивались события. Здесь же вызвал" скорую "и полицию", - рассказал Николай Уваров.

Нападающий пока не нашли. Как видно из видео, чеченец восклицает: "Ты дорогу купил, я тебя спрашиваю?" и бьет журналиста в лицо.