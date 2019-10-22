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Espreso.tvОбществоВ оккупированном Симферополе чеченец избил журналиста местного пропагандистского канала

В оккупированном Симферополе чеченец избил журналиста местного пропагандистского канала


фото: vesti-k
Чеченец на байке ударил по лицу пропагандиста "Крым 24", который сделал ему замечание за проезд по пешеходной улице

Об этом сообщается в сюжете местного канала.

Мотоциклист на большой скорости ехал по пешеходной улице Карла Маркса в Симферополе. Это одна из центральных улиц столицы аннексированного Крыма, на которой многолюдно.

"Я сделал замечание, на что получил очень короткий ответ и такой же быстрый удар. У меня открылась носовое кровотечение, я тут же почувствовал, что у меня проблемы с верхней челюстью. Далее смутно помню, как разворачивались события. Здесь же вызвал" скорую "и полицию", - рассказал Николай Уваров.

Нападающий пока не нашли. Как видно из видео, чеченец восклицает: "Ты дорогу купил, я тебя спрашиваю?" и бьет журналиста в лицо.

 

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