В оккупированном Симферополе чеченец избил журналиста местного пропагандистского канала
Об этом сообщается в сюжете местного канала.
Мотоциклист на большой скорости ехал по пешеходной улице Карла Маркса в Симферополе. Это одна из центральных улиц столицы аннексированного Крыма, на которой многолюдно.
"Я сделал замечание, на что получил очень короткий ответ и такой же быстрый удар. У меня открылась носовое кровотечение, я тут же почувствовал, что у меня проблемы с верхней челюстью. Далее смутно помню, как разворачивались события. Здесь же вызвал" скорую "и полицию", - рассказал Николай Уваров.
Нападающий пока не нашли. Как видно из видео, чеченец восклицает: "Ты дорогу купил, я тебя спрашиваю?" и бьет журналиста в лицо.
Кто теперь хозяева в Крыму. Хотели в ру мир получите и распишитесь. Плохо жилось при Украине ?? длб... Крымабад, будет как в масквабаде !! ) В Симферополе поюзали журналиста пропаганд. канала Крым24)) #Крым_Украина pic.twitter.com/rkLNC6woDU— 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_(@herooftheday10) 21 октября 2019 г.
))) С финаглом)) #Крым_Украина— 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_(@herooftheday10) 22 октября 2019 г.
Хотели же жить как на рф))) pic.twitter.com/6G2h4CiGuF
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