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Espreso.tvМирВ Москве нашли мертвой дочь иранского посла, СМИ сообщают о самоубийстве

В Москве нашли мертвой дочь иранского посла, СМИ сообщают о самоубийстве


фото: kokshetau.asia
В Москве умерла дочь чрезвычайного и полномочного посла Ирана в РФ Мехди Сана

Об этом со ссылкой на иранское диппредставительство передает РБК.

Там сообщили, что причиной смерти стал сердечный приступ.

"У нее был сердечный приступ вчера, к сожалению, в результате сердечного приступа она умерла", - заявили в посольстве.

В то же время, по данным Baza, Арефех Сана покончила с собой.

"Девушка выпрыгнула из окна дома в центре города", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на родине она наблюдалась у психолога.

В свою очередь в иранском посольстве информацию о суициде назвали "провокацией".

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