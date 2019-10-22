В Москве нашли мертвой дочь иранского посла, СМИ сообщают о самоубийстве
22 октября, 2019, 16:56
В Москве умерла дочь чрезвычайного и полномочного посла Ирана в РФ Мехди Сана
Об этом со ссылкой на иранское диппредставительство передает РБК.
Там сообщили, что причиной смерти стал сердечный приступ.
"У нее был сердечный приступ вчера, к сожалению, в результате сердечного приступа она умерла", - заявили в посольстве.
В то же время, по данным Baza, Арефех Сана покончила с собой.
"Девушка выпрыгнула из окна дома в центре города", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на родине она наблюдалась у психолога.
В свою очередь в иранском посольстве информацию о суициде назвали "провокацией".
Читайте также
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
-
16 октября, 2019 Формула, или кошелек
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
Читайте также
-
16 октября, 2019 Формула, или кошелек
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"