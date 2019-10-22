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Espreso.tvОбществоВ Киеве разоблачили схему уклонения от налогов, изъяв у организаторов 62 кг золота и 3 млн грн

В Киеве разоблачили схему уклонения от налогов, изъяв у организаторов 62 кг золота и 3 млн грн

Прокуроры Киева вместе с фискалами разоблачили и ликвидировали схему уклонения от уплаты налогов

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Раскрыта и ликвидирована схема уклонения от уплаты налогов при приобретении лома драгоценных металлов, изготовления и реализации ювелирных изделий", - говорится в сообщении.

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Фото: прокуратура Киева

В результате проведенных обысков изъято более 62 кг золота (ювелирные изделия и лом), наличные денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму 3 млн грн, бухгалтерские и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность.

"В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), установлена группа лиц, которые на территории города Киева, используя подконтрольные ФОПы, организовали противоправную деятельность по скупке лома драгоценного металла у населения и ломбардов с последующим переплавкой, нелегальным изготовлением и продажей с сокрытием фактических объемов реализации, в результате чего уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах"- пишет прессслужба.

Следственные действия пока продолжаются.

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