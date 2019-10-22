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Espreso.tvОбществоВ ГПУ создали департамент, который будет заниматься преступлениями в условиях войны

В ГПУ создали департамент, который будет заниматься преступлениями в условиях войны


фото: reuters
В Генеральной прокуратуре заработает департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта

Об этом сообщает пресс служба ГПУ.

21 октября 2019 генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Украины департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. В департамент входить два управления (по два отдела в каждом управлении).

Деятельность департамента будет сосредоточена на осуществлении надзора по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и в условиях вооруженного конфликта.

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