В ГПУ создали департамент, который будет заниматься преступлениями в условиях войны
22 октября, 2019, 14:12
В Генеральной прокуратуре заработает департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта
Об этом сообщает пресс служба ГПУ.
21 октября 2019 генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Украины департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. В департамент входить два управления (по два отдела в каждом управлении).
Деятельность департамента будет сосредоточена на осуществлении надзора по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и в условиях вооруженного конфликта.
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