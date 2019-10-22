В ГПУ создали департамент, который будет заниматься преступлениями в условиях войны

22 октября, 2019, 14:12

В Генеральной прокуратуре заработает департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта

Об этом сообщает пресс служба ГПУ.

21 октября 2019 генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Украины департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. В департамент входить два управления (по два отдела в каждом управлении).

Деятельность департамента будет сосредоточена на осуществлении надзора по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и в условиях вооруженного конфликта.