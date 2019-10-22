В центре Харькова неизвестные стреляли в двух мужчин и скрылись на автомобиле

22 октября, 2019, 14:43

Двое неизвестных стреляли в 30-летнего мужчину и его 18-летнего знакомого на улице Пушкинской в Харькове

Об этом сообщает Нацполиция Харьковской области.

Событие произошло 22 октября на улице Пушкинской. Около 00:55 в Киевский отдела полиции поступило сообщение о том, что двое неизвестных стреляли в 30-летнего мужчины и его 18-летнего знакомого. Злоумышленники с места происшествия скрылись на автомобиле. Пострадавшим в больнице оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Злоумышленники применили неустановленное устройство, вероятно, пневматический. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления места нахождения злоумышленников.