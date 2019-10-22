В ближайшее время погода не изменится, а с 28 октября - существенное похолодание и мокрый снег, - Диденко
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"В ближайшее время погода существенно не изменится. В Украине пока антициклональний характер погоды, который сопровождается отсутствием осадков, туманами, которые обертывают почти всю страну. Температура воздуха должна быть высокой, но именно туманы и плотная облачность сдерживают прогрев воздуха", - рассказала синоптик.
По предварительным прогнозам ощутимее похолодание начнется в Украине 28 октября. На конец октября ночью будут небольшие морозы -2-5, и холодно будет днем: + 3 + 9 градусов.
30 октября в Украине возможен мокрый снег и ветер.
В Киеве в ближайшее время погода не отмечает особых изменений, будут держаться + 18 + 19 тепла. В столице изменение погоды в сторону похолодания также с 28 октября, 30 - вероятность мокрого снега.
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