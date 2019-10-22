 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ближайшее время погода не изменится, а с 28 октября - существенное похолодание и мокрый снег, - Диденко

В ближайшее время погода не изменится, а с 28 октября - существенное похолодание и мокрый снег, - Диденко

По предварительным прогнозам, ощутимое похолодание в Украине начнется с 28 октября

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"В ближайшее время погода существенно не изменится. В Украине пока антициклональний характер погоды, который сопровождается отсутствием осадков, туманами, которые обертывают почти всю страну. Температура воздуха должна быть высокой, но именно туманы и плотная облачность сдерживают прогрев воздуха", - рассказала синоптик.

По предварительным прогнозам ощутимее похолодание начнется в Украине 28 октября. На конец октября ночью будут небольшие морозы -2-5, и холодно будет днем: + 3 + 9 градусов.

30 октября в Украине возможен мокрый снег и ветер.

В Киеве в ближайшее время погода не отмечает особых изменений, будут держаться + 18 + 19 тепла. В столице изменение погоды в сторону похолодания также с 28 октября, 30 - вероятность мокрого снега.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

22 октября, 2019 вторник

21 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать