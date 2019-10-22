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Espreso.tvОбществоВ Бангладеш депутата выгнали из университета - она наняла 8 двойников, которые сдавали вместо нее экзамены

В Бангладеш депутата выгнали из университета - она наняла 8 двойников, которые сдавали вместо нее экзамены

Таману Нусрат, депутата от правящей партии в Бангладеш Авами Лиг, выгнали из университета за необычную хитрость. Она нанимала двойников, чтобы те сдавали экзамены вместо нее

8 двойников помогли ей "сдать" 13 экзаменов. Скандал поднялся после сюжета на местном телевидении.

Нусрат училась на степени бакалавра искусств в Открытом университете Бангладеш, пишет Guardian.

"Мы выгнали ее, потому что она нарушила правила. Мы отчислили ее, и у нее не будет шанса восстановиться", - рассказывает ректор университета Ма Манана.

Также там рассказали, что "фейковые" студенты всегда были окружены депутатской охраной, но никто не мог ей сказать ни слова, "потому что она из очень влиятельной семьи".

Сама Нусрат давать комментарии отказалась.

Стоит отметить, что экзамены в Бангладеш вообще проблемная тема - мошенничество, списывание, "слив" вопросов там происходят регулярно, поэтому результаты часто аннулируются.

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