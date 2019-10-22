Укрзализныця уволила более 50% руководителей в пассажирском секторе: на них открыли 11 дел

22 октября, 2019, 16:03

С начала года Укрзализныця сменила 55% руководящего состава подразделений филиала "Пассажирская компания", по факту нанесения ущерба УЗ бывшими руководителям открыто 11 дел

Об этом сообщила пресс-служба УЗ .

Глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов отметил, что пассажирский сектор является наиболее чувствительным для населения, а следовательно подразделения УЗ должны четко контролировать исправность и чистоту поездов, и качество сервиса.

"Руководители, которые не справляются с этими задачами, а тем более подозреваются в коррупционных схемах, будут безотлагательно уволены", - отметил глава компании.

Всего с начала года уже уволено 22 руководителей филиала "Пассажирская компания" - это начальники вагонных участков, депо и вокзалов, которые ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности или подозреваются в злоупотреблениях.

Отмечается, что было открыто 11 дел, в 4 из которых расследование завершено, похищенное имущество возвращено и убытки возмещены "Укрзализныци".