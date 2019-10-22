 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкрзализныця уволила более 50% руководителей в пассажирском секторе: на них открыли 11 дел

Укрзализныця уволила более 50% руководителей в пассажирском секторе: на них открыли 11 дел


фото: tsn
С начала года Укрзализныця сменила 55% руководящего состава подразделений филиала "Пассажирская компания", по факту нанесения ущерба УЗ бывшими руководителям открыто 11 дел

Об этом сообщила пресс-служба УЗ .

Глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов отметил, что пассажирский сектор является наиболее чувствительным для населения, а следовательно подразделения УЗ должны четко контролировать исправность и чистоту поездов, и качество сервиса.

"Руководители, которые не справляются с этими задачами, а тем более подозреваются в коррупционных схемах, будут безотлагательно уволены", - отметил глава компании.

Всего с начала года уже уволено 22 руководителей филиала "Пассажирская компания" - это начальники вагонных участков, депо и вокзалов, которые ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности или подозреваются в злоупотреблениях.

Отмечается, что было открыто 11 дел, в 4 из которых расследование завершено, похищенное имущество возвращено и убытки возмещены "Укрзализныци".

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать