Укрзализныця уволила более 50% руководителей в пассажирском секторе: на них открыли 11 дел
Об этом сообщила пресс-служба УЗ .
Глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов отметил, что пассажирский сектор является наиболее чувствительным для населения, а следовательно подразделения УЗ должны четко контролировать исправность и чистоту поездов, и качество сервиса.
"Руководители, которые не справляются с этими задачами, а тем более подозреваются в коррупционных схемах, будут безотлагательно уволены", - отметил глава компании.
Всего с начала года уже уволено 22 руководителей филиала "Пассажирская компания" - это начальники вагонных участков, депо и вокзалов, которые ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности или подозреваются в злоупотреблениях.
Отмечается, что было открыто 11 дел, в 4 из которых расследование завершено, похищенное имущество возвращено и убытки возмещены "Укрзализныци".
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