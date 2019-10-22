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Espreso.tvОбществоУкраинского политзаключенного Шумкова везут в московское СИЗО, - адвокат

Украинского политзаключенного Шумкова везут в московское СИЗО, - адвокат


фото: fakty.ua
Пленника Кремля и экс-охранника Дмитрия Яроша Александра Шумкова, осужденного по обвинению в членстве в "Правом секторе", вывезли из колонии Торжка в одно из московских СИЗО

Об этом сообщает телеграмм канал Грати, со ссылкой на адвоката Романа Лызлова.

Бывшего охранника Дмитрия Яроша Александра Шумкова, осужденного в России на 4 года заключения по обвинению в членстве в "Правом секторе", вывезли из колонии Торжка в одно из московских СИЗО

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