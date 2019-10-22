Украинского политзаключенного Шумкова везут в московское СИЗО, - адвокат
22 октября, 2019, 17:38
Пленника Кремля и экс-охранника Дмитрия Яроша Александра Шумкова, осужденного по обвинению в членстве в "Правом секторе", вывезли из колонии Торжка в одно из московских СИЗО
Об этом сообщает телеграмм канал Грати, со ссылкой на адвоката Романа Лызлова.
Бывшего охранника Дмитрия Яроша Александра Шумкова, осужденного в России на 4 года заключения по обвинению в членстве в "Правом секторе", вывезли из колонии Торжка в одно из московских СИЗО
- Украинский солдат Александр Шумков объявил голодовку с 14 октября с требованием прекратить шантаж с использованием политзаключенных на переговорах в Минском и нормандском формате
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно