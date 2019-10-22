Украина требует от РФ немедленно освободить осужденного на оккупированном Донбассе журналиста Асеева

22 октября, 2019, 19:35

Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест РФ в связи с "судебным решением" оккупационной власти в Донецке относительно лишения свободы гражданина Украины, журналиста Станислава Асеева на 15 лет за якобы шпионаж и призывы к экстремистской деятельности

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Мы требуем от Российской Федерации немедленного освобождения С.Асеева и всех незаконно удерживаемых граждан Украины. Призываем международное сообщество осудить незаконное лишение свободы гражданина Украины С.Асеева и усилить давление на РФ с целью безусловного освобождения всех граждан Украины, которые содержатся в качестве заложников на территории России и временно оккупированных территориях Украины ", - говорится в заявлении.

Также в МИД отметили, что незаконное лишение свободы в Украине является преступлением. Все причастные к содержанию Асеева будут привлечены к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом.

"Незаконное содержание и псевдо-приговор Станиславу Асееву в очередной раз подтвердили, что оккупационный режим рассматривает независимую журналистику как одну из главных угроз своему функционированию. Недаром Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем докладе о ситуации с правами человека в Украине за период с 16 мая по 15 августа 2019 отдельно отметило отсутствие возможностей для публичного выражения критических взглядов на оккупированной части Донбасса. ", - говорится в сообщении.