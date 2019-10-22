Украина требует от РФ немедленно освободить осужденного на оккупированном Донбассе журналиста Асеева
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Мы требуем от Российской Федерации немедленного освобождения С.Асеева и всех незаконно удерживаемых граждан Украины. Призываем международное сообщество осудить незаконное лишение свободы гражданина Украины С.Асеева и усилить давление на РФ с целью безусловного освобождения всех граждан Украины, которые содержатся в качестве заложников на территории России и временно оккупированных территориях Украины ", - говорится в заявлении.
Также в МИД отметили, что незаконное лишение свободы в Украине является преступлением. Все причастные к содержанию Асеева будут привлечены к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом.
"Незаконное содержание и псевдо-приговор Станиславу Асееву в очередной раз подтвердили, что оккупационный режим рассматривает независимую журналистику как одну из главных угроз своему функционированию. Недаром Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем докладе о ситуации с правами человека в Украине за период с 16 мая по 15 августа 2019 отдельно отметило отсутствие возможностей для публичного выражения критических взглядов на оккупированной части Донбасса. ", - говорится в сообщении.
- Террористы "ДНР" осудили журналиста Асеева к 15 годам тюрьмы
- Европейская федерация журналистов назвала приговор "вопиющим нарушением свободы слова".
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