Украина готовится к путешествиям во времени вместе с героями сериала "Часова Варта"

22 октября, 2019, 11:31

В Украине полным ходом идет подготовка к производству приключенческо-исторического сериала в жанре фэнтези "Часова Варта"

Фанаты фэнтези-сериалов узнают в "Часовой Варте" адаптацию известного испанского проекта "Министерство времени", об успешности которого говорит то, что его третий сезон вышел совместно с компанией "Netflix".

Представьте, что в современном Киеве, в обычном здании, которое выглядит, как департамент рядового министерства, на самом деле расположена тайная организация. Ее сотрудники охраняют коридоры времени от незаконных перемещений. "Часова варта" борется со злоумышленниками, предотвращает попытки вмешаться в ход времени, передвигаясь из одной исторической эпохи в другую, разыскивает преступников и распутывает головоломки, связанные со знаковыми историческими событиями.

Погружение в остросюжетные расследования, драматические события, малоизвестные и знаковые факты украинской истории – все это сериал "Часовая Варта", тизер которого уже начали снимать в Киеве.

Продюсеры масштабного сериального проекта пока не раскрывают всех подробностей, но уже известно, что в его производстве задействованы известные сценаристы и драматурги Максим Курочкин и Оксана Савченко, журналист и обозреватель Виталий Портников, а одну из главных ролей исполняет известный по множеству успешных фильмов популярный украинский актер Алексей Горбунов.

Сериал "Часова Варта", создание которого проходит при поддержке Украинского культурного фонда, сейчас находится на стадии препродакшена. То есть, заканчивается разработка сценариев пилотных серий, съемки тизера, идет подготовка промо проекта для его дальнейшего производства.