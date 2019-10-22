Украина до сих пор не получила никакой информации о пропавших в Атлантическом океане 6 моряков, - Денисова

22 октября, 2019, 12:06

По состоянию на вторник, 22 октября, не получено никакого официального ответа по актуальной информации относительно поиска 6 граждан Украины, членов экипажа судна Bourbon Rhode

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

"Судьба Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева - неизвестно", - рассказала омбудсмен.

Отмечается, что она обратилась к председателю Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и вице-президенту Международного комитета Красного Креста с просьбой способствовать эффективному поиску пострадавших граждан Украины.

Напомним, 28 сентября стало известно, что в результате шторма в Атлантическом океане в районе Мартиники пропало судно Bourbon Rhode , на борту которого находились граждане Украины.

С затонувшего судна спаслось двое украинев.