Убийство Вороненкова: суд отменил подозрение уголовнику из РФ Тюрину, о непричастности которого заявила Максакова
Об этом сообщила в комментарии Укринформу пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
"Одним из обоснований судебного решения об отмене подозрения Владимиру Тюрину стало изменение показаний потерпевшей Марии Максаковой-Игенбергс о причастности ее бывшего мужа к убийству Дениса Вороненкова", - отметила она.
По словам Максимец, вдова во время дополнительных допросов предоставила следствию другую версию относительно возможных мотивов убийства, указав лиц, которые могут быть к этому причастны.
"Еще одним основанием для отмены подозрения стало отсутствие доказательств о получении Тюриным письменного уведомления о подозрении", - добавила Максимец.
Кроме того, аналогичные показания относительно непричастности Тюрина к убийству потерпевшая и другие свидетели предоставили и в ходе судебного разбирательства уголовного производства по обвинению исполнителей убийства.
"Учитывая изложенное, суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты об отмене уведомления о подозрении Тюрину. Вместе с тем указанное решение не означает прекращения расследования относительно заказчиков убийства и других причастных лиц, а также не лишает прокуратуру права подготовить новое подозрение по результатам проведения дополнительных следственных действий. Также оно не влияет на суть обвинения относительно исполнителей убийства Вороненкова ", - отметила Максимец.
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