Убийство Вороненкова: суд отменил подозрение уголовнику из РФ Тюрину, о непричастности которого заявила Максакова

22 октября, 2019, 21:59

Печерский райсуд Киева отменил подозрение российскому криминальному авторитету Владимиру Тюрину о причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова из-за изменения показаний потерпевшей Марии Максаковой

Об этом сообщила в комментарии Укринформу пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Одним из обоснований судебного решения об отмене подозрения Владимиру Тюрину стало изменение показаний потерпевшей Марии Максаковой-Игенбергс о причастности ее бывшего мужа к убийству Дениса Вороненкова", - отметила она.

По словам Максимец, вдова во время дополнительных допросов предоставила следствию другую версию относительно возможных мотивов убийства, указав лиц, которые могут быть к этому причастны.

"Еще одним основанием для отмены подозрения стало отсутствие доказательств о получении Тюриным письменного уведомления о подозрении", - добавила Максимец.

Кроме того, аналогичные показания относительно непричастности Тюрина к убийству потерпевшая и другие свидетели предоставили и в ходе судебного разбирательства уголовного производства по обвинению исполнителей убийства.

"Учитывая изложенное, суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты об отмене уведомления о подозрении Тюрину. Вместе с тем указанное решение не означает прекращения расследования относительно заказчиков убийства и других причастных лиц, а также не лишает прокуратуру права подготовить новое подозрение по результатам проведения дополнительных следственных действий. Также оно не влияет на суть обвинения относительно исполнителей убийства Вороненкова ", - отметила Максимец.