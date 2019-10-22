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Espreso.tvОбществоТрамп больше не хочет видеть New York Times в Белом доме

Трамп больше не хочет видеть New York Times в Белом доме


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не хочет получать копии ежедневной газеты The New York Times в Белом доме и собирается приказать отменить подписку на издание

Об этом сообщает The Hill.

"Мы больше не хотим ее (газету - ред.) в Белом доме ... Мы, пожалуй, отменим (подписку - ред.) на нее и Washington Post", - отметил Трамп.

По его словам, NYT ранее извинилась перед своими читателями за негативное освещение информации о президенте США в своих материалах после президентских выборов 2016 года.

Главный редактор издания написал в письме читателям, что новостные агентства недооценили поддержку Трампа среди избирателей США.

Трамп, который регулярно критикует СМИ за несправедливое освещение его Администрации и Белого дома, охарактеризовал их как "коррумпированные".

Американский лидер также раскритиковал телеведущего Андерсона Купера с CNN. Трамп обвинил его в том, что тот поставил некорректный вопрос бывшему вице-президенту Джо Байдену о деловых отношениях его сына Хантера Байдена во время президентских дебатов в Демократической партии в минувший вторник, 15 октября, где он был модератором.

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