Трамп больше не хочет видеть New York Times в Белом доме

22 октября, 2019, 16:48

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не хочет получать копии ежедневной газеты The New York Times в Белом доме и собирается приказать отменить подписку на издание

Об этом сообщает The Hill.

"Мы больше не хотим ее (газету - ред.) в Белом доме ... Мы, пожалуй, отменим (подписку - ред.) на нее и Washington Post", - отметил Трамп.

По его словам, NYT ранее извинилась перед своими читателями за негативное освещение информации о президенте США в своих материалах после президентских выборов 2016 года.

Главный редактор издания написал в письме читателям, что новостные агентства недооценили поддержку Трампа среди избирателей США.

Трамп, который регулярно критикует СМИ за несправедливое освещение его Администрации и Белого дома, охарактеризовал их как "коррумпированные".

Американский лидер также раскритиковал телеведущего Андерсона Купера с CNN. Трамп обвинил его в том, что тот поставил некорректный вопрос бывшему вице-президенту Джо Байдену о деловых отношениях его сына Хантера Байдена во время президентских дебатов в Демократической партии в минувший вторник, 15 октября, где он был модератором.