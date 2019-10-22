Трамп больше не хочет видеть New York Times в Белом доме
Об этом сообщает The Hill.
"Мы больше не хотим ее (газету - ред.) в Белом доме ... Мы, пожалуй, отменим (подписку - ред.) на нее и Washington Post", - отметил Трамп.
По его словам, NYT ранее извинилась перед своими читателями за негативное освещение информации о президенте США в своих материалах после президентских выборов 2016 года.
Главный редактор издания написал в письме читателям, что новостные агентства недооценили поддержку Трампа среди избирателей США.
Трамп, который регулярно критикует СМИ за несправедливое освещение его Администрации и Белого дома, охарактеризовал их как "коррумпированные".
Американский лидер также раскритиковал телеведущего Андерсона Купера с CNN. Трамп обвинил его в том, что тот поставил некорректный вопрос бывшему вице-президенту Джо Байдену о деловых отношениях его сына Хантера Байдена во время президентских дебатов в Демократической партии в минувший вторник, 15 октября, где он был модератором.
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