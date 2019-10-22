Топ-чиновники службы занятости получили 800 тыс. грн от победителя тендера, - ГБР
Об этом сообщает пресс служба ГБР.
Должностные лица ГСЗУ подозреваются в завладении средствами частного предприятия, которое выиграло тендер на строительство Житомирского областного центра занятости. Отмечается, что, "манипулируя собственными должностями и применяя угрозы", чиновники в общем получили 800 тыс. грн.
К схеме вымогательства средств причастны исполняющий обязанности Главы службы занятости Валерий Ярошенко, заместитель руководителя Департамента - начальник управления, частное лицо в качестве посредника.
Так, 28 декабря 2018 года заместитель руководителя департамента, манипулируя собственным служебным положением, во время встречи с директором предприятия, которое выиграло тендер на строительство, сообщил о возможности приостановить выплаты денежных средств по заключенным договорам и создать искусственные препятствия по их выполнению.
29 января 2019 года частное лицо по предварительному сговору с чиновниками Службы занятости получила от директора частного предприятия 200 тыс. грн. За деньги чиновники службы занятости обещали не принимать меры для остановки выплаты бюджетных средств при исполнении договора о строительстве.
В ГБР сообщают, что аналогичные встречи с целью передачи денег состоялись 13 февраля и 16 мая 2019 года, во время них через посредника было передано 120 и 480 000 гривен соответственно.
17 мая 2019 года двух должностных лиц ГСЗУ и частное лицо - посредник были задержаны и сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц. Один из чиновников ГСЗУ пошел на сотрудничество со следствием. 11 июля 2019 ему вынесен обвинительный приговор.
21 октября 2019 года собранные в уголовном производстве доказательства следователем признано достаточными для составления обвинительного акта, о чем сообщено стороне защиты и предоставлен доступ к материалам уголовного производства.
Сейчас сторона защиты начала знакомиться с материалами.
Досудебное расследование в данном уголовном производстве продолжалось 9 месяцев.
За совершение указанного уголовного преступления бывшему и.о. Главы ГСЗУ и посреднику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.
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