Суд открыл производство относительно аннулирования лицензии Newsone

22 октября, 2019, 16:02

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об аннулировании лицензии NewsOne по иску Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"ОАСК открыл производство по делу об аннулировании лицензии NewsOne. Ранее с соответствующим иском в Окружной административный суд города Киева обратился Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в сообщении.

Нацсовет просит суд аннулировать лицензию на вещание, выданную ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА" (логотип NewsOne).

Дело будет рассмотрено без вызова сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.