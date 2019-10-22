Суд открыл производство относительно аннулирования лицензии Newsone
22 октября, 2019, 16:02
Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об аннулировании лицензии NewsOne по иску Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"ОАСК открыл производство по делу об аннулировании лицензии NewsOne. Ранее с соответствующим иском в Окружной административный суд города Киева обратился Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в сообщении.
Нацсовет просит суд аннулировать лицензию на вещание, выданную ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА" (логотип NewsOne).
Дело будет рассмотрено без вызова сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.
- Рада создала ВСК для проверки деятельности "пророссийских" каналов.
- Нацсовет обратился в суд с требованием забрать лицензию у NewsOne .
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