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Espreso.tvОбществоСуд открыл производство относительно аннулирования лицензии Newsone

Суд открыл производство относительно аннулирования лицензии Newsone

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об аннулировании лицензии NewsOne по иску Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"ОАСК открыл производство по делу об аннулировании лицензии NewsOne. Ранее с соответствующим иском в Окружной административный суд города Киева обратился Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в сообщении.

Нацсовет просит суд аннулировать лицензию на вещание, выданную ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА" (логотип NewsOne).

Дело будет рассмотрено без вызова сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

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