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Espreso.tvОбществоСмелянский поддержал Гончарука относительно продажи части акций "Укрпочты"

Смелянский поддержал Гончарука относительно продажи части акций "Укрпочты"

Руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский поддержал идею премьер-министра Алексея Гончарука о продаже части акций АО "Укрпочта" международным инвесторам

Об этом Смоленской написал в социальной сети Facebook.

"Алексей Гончарук - премьер-министр Украины, рассказал, что часть акций" Укрпочты "может быть размещена на международных площадках, и он 100% прав. Более того, я буду гордиться, если мы станем 1-й большой государственной компанией, которая это сделает ", - написал Смелянский.

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