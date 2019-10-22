Смелянский поддержал Гончарука относительно продажи части акций "Укрпочты"

22 октября, 2019, 07:53

Руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский поддержал идею премьер-министра Алексея Гончарука о продаже части акций АО "Укрпочта" международным инвесторам

Об этом Смоленской написал в социальной сети Facebook.

"Алексей Гончарук - премьер-министр Украины, рассказал, что часть акций" Укрпочты "может быть размещена на международных площадках, и он 100% прав. Более того, я буду гордиться, если мы станем 1-й большой государственной компанией, которая это сделает ", - написал Смелянский.