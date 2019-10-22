Сенцов планирует создать правозащитную организацию

22 октября, 2019, 08:11

Бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов намерен создать общественную организацию

Об этом он сказал на вручении премии Ukrainian ID Awards, информируют Крим.Реалии .

"Сейчас открылось широкое окно возможностей. Меня везде приглашают, я всем интересен. Но это не долго продлится. Полгода максимум. Потом это уже все уменьшится, закроется и всем надоем. Поэтому я принял решение о создании общественной организации, которая будет заниматься большим спектром общественной работы : правозащитной, культурной ", - сказал Сенцов.

Он также заявил о намерении создать отдельный фонд для финансирования этой организации.

Ранее Сенцов вручили международную награду Ukrainian ID Awards, за несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы.