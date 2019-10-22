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Espreso.tvОбществоСенцов планирует создать правозащитную организацию

Сенцов планирует создать правозащитную организацию

Бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов намерен создать общественную организацию

Об этом он сказал на вручении премии Ukrainian ID Awards, информируют Крим.Реалии .

"Сейчас открылось широкое окно возможностей. Меня везде приглашают, я всем интересен. Но это не долго продлится. Полгода максимум. Потом это уже все уменьшится, закроется и всем надоем. Поэтому я принял решение о создании общественной организации, которая будет заниматься большим спектром общественной работы : правозащитной, культурной ", - сказал Сенцов.

Он также заявил о намерении создать отдельный фонд для финансирования этой организации.

Ранее Сенцов вручили международную награду Ukrainian ID Awards, за несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы.

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