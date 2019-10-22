Российский ледокол подал сигнал SOS у берегов Норвегии
22 октября, 2019, 10:54
К ледоколу направились вертолет службы спасения и буксиры. В следующем сообщении сказано, что экипажу удалось запустить два из четырех двигателя.
Российский ледокол в районе западного побережья Норвегии подал сигнал SOS, на борту судна находятся 33 человека
Об этом сообщает BBC.
"Российский ледокол подал сигнал Mayday [сигнал бедствия] к западу от Олесунн. Остановка двигателя. 33 человека на борту. В этой зоне шторм", - сообщил норвежское управление в Twitter ..
Kl 0636 Russisk isbryter har meldt Mayday vest av Ålesund. Maskinstans. 33 personer om bord. Full storm i området.- HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) October 22, 2019
Redningshelikopter har vert over skipet. Slepebåter er på vei. Skipet har nå fått noe maskinkraft tilbake.
К ледоколу направились вертолет службы спасения и буксиры. В следующем сообщении сказано, что экипажу удалось запустить два из четырех двигателя.
По данным службы, судно имеет маневренностью, никто из моряков не пострадал.
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