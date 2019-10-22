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Espreso.tvОбществоРоссийский ледокол подал сигнал SOS у берегов Норвегии

Российский ледокол подал сигнал SOS у берегов Норвегии

Российский ледокол в районе западного побережья Норвегии подал сигнал SOS, на борту судна находятся 33 человека

Об этом сообщает BBC.

"Российский ледокол подал сигнал Mayday [сигнал бедствия] к западу от Олесунн. Остановка двигателя. 33 человека на борту. В этой зоне шторм", - сообщил норвежское управление в Twitter ..

К ледоколу направились вертолет службы спасения и буксиры. В следующем сообщении сказано, что экипажу удалось запустить два из четырех двигателя.
По данным службы, судно имеет маневренностью, никто из моряков не пострадал.

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