РФ прекратила подготовку к нормандскому саммиту, - пресс-секретарь Путина

22 октября, 2019, 13:23

У Путина заявили о прекращении подготовки к "нормандской" встрече, ведь одна из сторон "постоянно меняет позицию"

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

На сегодняшний день подготовка саммита "нормандской четверки" приостановилась из-за запросов одной из сторон. По словам Пескова, на сегодня нет никаких определенных сроков проведения саммита "нормандской четверки".

"Вы знаете позицию президента РФ Владимира Путина, сначала должна быть подготовка, затем - саммит. Сейчас подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позицию одной из сторон", - отметил Песков, не уточняя, какую именно сторону он имеет в виду.