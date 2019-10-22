РФ прекратила подготовку к нормандскому саммиту, - пресс-секретарь Путина
22 октября, 2019, 13:23
У Путина заявили о прекращении подготовки к "нормандской" встрече, ведь одна из сторон "постоянно меняет позицию"
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.
На сегодняшний день подготовка саммита "нормандской четверки" приостановилась из-за запросов одной из сторон. По словам Пескова, на сегодня нет никаких определенных сроков проведения саммита "нормандской четверки".
"Вы знаете позицию президента РФ Владимира Путина, сначала должна быть подготовка, затем - саммит. Сейчас подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позицию одной из сторон", - отметил Песков, не уточняя, какую именно сторону он имеет в виду.
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