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Espreso.tvОбществоРФ отправляет на обучение в Египет военных из Крыма

РФ отправляет на обучение в Египет военных из Крыма

Россия и Египет впервые проведут совместные учения по противовоздушной обороне (ПВО) с применением комплексов ближнего действия и средней дальности

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что учения "Стрела Дружбы-2019" пройдут на территории Египта с 26 октября по 7 ноября.

"На маневры будут направлены военнослужащие соединений и воинских частей, дислоцированных в Волгоградской области, Краснодарском крае, Крыму и республике Северная Осетия", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ сообщает, что учения будут проходить в 3 этапа, а в конце произойдет "практическое выполнение отражение удара воздушного противника подразделениями ПВО".

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