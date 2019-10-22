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Espreso.tvОбществоРакетные корабли флота РФ вошли в Азовское море

Ракетные корабли флота РФ вошли в Азовское море

Малые ракетные корабли (МРК) "Углич" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии прошли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря

Об этом сообщает пресс служба Минобороны РФ.

Отмечается, что их экипажи выполняли задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота РФ в Средиземном море.

Сейчас малые ракетные корабли возвращаются в пункт постоянного базирования на Каспии.

Сообщается, что ранее экипаж МРК "Углич" доставил в оккупированный Севастополя главную икону ВМФ РФ "Святой апостол Андрей Первозванный", которая находилась в пункте материально-технического обеспечения средиземноморского группировки кораблей ВМФ России в сирийском порту Тартус.

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