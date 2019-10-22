Ракетные корабли флота РФ вошли в Азовское море
22 октября, 2019, 09:44
Малые ракетные корабли (МРК) "Углич" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии прошли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря
Об этом сообщает пресс служба Минобороны РФ.
Отмечается, что их экипажи выполняли задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота РФ в Средиземном море.
Сейчас малые ракетные корабли возвращаются в пункт постоянного базирования на Каспии.
Сообщается, что ранее экипаж МРК "Углич" доставил в оккупированный Севастополя главную икону ВМФ РФ "Святой апостол Андрей Первозванный", которая находилась в пункте материально-технического обеспечения средиземноморского группировки кораблей ВМФ России в сирийском порту Тартус.
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