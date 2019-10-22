"Я не скрываю, что я дебил. Шучу": министр Милованов о словах Коломойского
Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает телеканал "Наш".
"Я этого не скрываю, что я дебил. Я шучу. Я думаю, что скандал исчерпан, потому высказались все ... Здесь важно, что мы видим дискуссию внутри общества. Форма кому-то нравится, кому-то - нет. У каждого своя позиция. Это свободное общество ", - отметил Милованов.
Читайте также: "Шоколадная задница для зеленых" и "хор Веревки в сауне": соцсети не удерживаются эмоции на номер "Квартала" о поджоге дома Гонтаревой
Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский обидно прокомментировал слова Милованова о том, что шутка "95-го квартала" о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой плохо повлияет на инвестиционную привлекательность Украины:
"Я считаю, что после такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова кроме" дебил "для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине - дебил. На инвестиционный климат влияет номер в развлекательной передачи, сатира и юмор? Тогда я считаю, что у нас инвестклимата вообще нет! "
- Напомним, в ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом , принадлежащий семье экс-главе НБУ Валерии Гонтарева.
- В новом выпуске "Вечернего квартала" на телеканале "1 + 1" юмористы студии "Квартал 95" пошутили над поджегом дома Гонтаревой.
- Гонтарева назвала номер "Квартала 95" и хора имени Веревки стыдом для всей страны .
- "Квартал-95" назвал это выступление "острой политической сатирой".
- Руководитель хора Веревки Корешок извинился перед Гонтарева.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно