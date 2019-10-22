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Espreso.tvОбщество"Я не скрываю, что я дебил. Шучу": министр Милованов о словах Коломойского

"Я не скрываю, что я дебил. Шучу": министр Милованов о словах Коломойского

Министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов отреагировал на заявления о его дебилизме от олигарха Игоря Коломойского

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает телеканал "Наш".

"Я этого не скрываю, что я дебил. Я шучу. Я думаю, что скандал исчерпан, потому высказались все ... Здесь важно, что мы видим дискуссию внутри общества. Форма кому-то нравится, кому-то - нет. У каждого своя позиция. Это свободное общество ", - отметил Милованов.

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Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский обидно прокомментировал слова Милованова о том, что шутка "95-го квартала" о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой плохо повлияет на инвестиционную привлекательность Украины:

"Я считаю, что после такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова кроме" дебил "для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине - дебил. На инвестиционный климат влияет номер в развлекательной передачи, сатира и юмор? Тогда я считаю, что у нас инвестклимата вообще нет! "

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