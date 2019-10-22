"Укрзализныця" планирует отдать часть перевозок в частную собственность до конца года
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Государственная компания ищет потенциальные фирмы, которые смогут выйти на украинскую железную дорогу и разрабатывает необходимое законодательство.
"Сегодня уже не стоит вопрос: "Быть или не быть частной тяге?". Сейчас нужно решать, какую частную тягу мы хотим видеть на рынке, кто должен быть перевозчиком. Нужно определить круг потенциальных игроков на этом рынке и то, какие законодательные акты для этого необходимо принять", - отметил Андрей Рязанцев.
В "Укрзализныце" провели совещание с компаниями, которые готовы принять участие в пилотном проекта. Некоторые из них сообщили, что готовы осуществлять перевозки на отдельных участках Приднепровской железной дороги длиной 250 километров.
- С начала года Укрзализныця изменила 55% руководящего состава подразделений филиала "Пассажирская компания", по факту нанесения ущерба УЗ бывшими руководителям открыто 11 дел .
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