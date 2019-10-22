"Укрзализныця" планирует отдать часть перевозок в частную собственность до конца года

22 октября, 2019, 18:40

Компания готовится внедрить частную тягу на украинской железной дороге. Пилотные проекты могут быть введены до конца 2019 года

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Государственная компания ищет потенциальные фирмы, которые смогут выйти на украинскую железную дорогу и разрабатывает необходимое законодательство.

"Сегодня уже не стоит вопрос: "Быть или не быть частной тяге?". Сейчас нужно решать, какую частную тягу мы хотим видеть на рынке, кто должен быть перевозчиком. Нужно определить круг потенциальных игроков на этом рынке и то, какие законодательные акты для этого необходимо принять", - отметил Андрей Рязанцев.

В "Укрзализныце" провели совещание с компаниями, которые готовы принять участие в пилотном проекта. Некоторые из них сообщили, что готовы осуществлять перевозки на отдельных участках Приднепровской железной дороги длиной 250 километров.