"Сохранить все фестивали": новый арендатор кинотеатра "Киев" о планах относительно заведения

22 октября, 2019, 17:21

Новый арендатор кинотеатра "Киев" - ООО "Синема-Центр" намерен сохранить разнообразие лент

Об этом в интервью "Цензор.нет" заявила генеральный директор "Синема-Центр" Любовь Лисовская.

По ее словам, в репертуаре кинотеатра останется и арт-хаусное, и документальное, и авторское, и образовательное кино.

"Наша задача - сохранить все фестивали, которые проводились на территории "Киева" - от маленьких, небольших фестивалей до международного кинофестиваля "Молодость". На сегодняшний день мы провели ряд встреч и переговоров с организациями, которые занимаются фестивальным движением. Также нами подготовлены обращения в посольства других стран с заверением о своей готовности сотрудничать с любыми культурными инициативами их стран в области кино ", - говорит Лисовская.

Она добавила, что показания некоммерческого кино сокращены не будут. Напротив, фирма заинтересована в развитии этой особой прелести кинотеатра "Киев" для интеллигентной аудитории, которая думает.

"Также наша работа будет направлена на поддержку и популяризацию национального кино. Украинские релизы, которые выходят в прокат и соответствуют концепции кинотеатра, будут демонстрироваться на экранах "Киева". Мы предоставим возможность всем продюсерам и прокатчикам, которые снимают национальное кино и выводят его на широкие экраны, проводить премьеры, пресс-показы и творческие встречи со зрителями ", - добавила гендиректор.

Кинотеатр "Киев" проиграл КГГА суд по аренде помещения.

Источник: https://censor.net.ua/r3154440