"Слуга народа" предлагает разрешить налоговой ликвидировать "спящие" ФЛПы

22 октября, 2019, 18:37

В Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают разрешить налоговым органам инициировать процедуру ликвидации физических лиц-предпринимателей, которые не ведут никакой деятельности и не платят налоги

Соответствующий законопроект №2274, информация о котором размещена на сайте Совета, зарегистрировала народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова.

"Законопроект направлен на урегулирование вопроса учета так называемых "спящих" ФЛП. В частности, проектом Закона предлагается ввести процедуру прекращения предпринимательской деятельности по сообщению контролирующего органа в случае отсутствия хозяйственной деятельности", отмечается в пояснительной записке.

Ликвидацией ФЛПы займется государственный регистратор по обращению налоговых органов в том случае, если такой ФЛП не совершал никакой деятельности в течение 6 месяцев и не платил налогов.

Депутаты надеются, что в случае принятия этого законопроекта налоговики смогут закрыть неработающие ФЛПы, что уменьшит нагрузку по учету и контролю за ними со стороны государства.