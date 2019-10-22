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Espreso.tvОбщество"Скоро все увидите": шоумен Сивохо объяснил, чем будет заниматься в СНБО

"Скоро все увидите": шоумен Сивохо объяснил, чем будет заниматься в СНБО

Новоназначенный советник секретаря СНБО и по совместительству креативный продюсер "Квартал 95" Сергей Сивохо будет отвечать за гуманитарную политику

Об этом он написал в Facebook.

"Сразу хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, работу с людьми и смыслами, и работать буду с большой и целенаправленной командой. Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах. Я предлагаю не спешить с выводами, хайпом и хейтом. Скоро вы все увидите и тогда мы сможем конструктивно дискутировать ", - пояснил Сивохо.

Отметим, что удостоверение советника он получил 18 октября 2019 года.

В 2019 году Сивохо баллотировался от партии "Слуга народа" по округу №49 в Константиновке и Дружковке, где занял 3-е место, пропустив вперед мэра Дружковки Валерия Гнатенко ( "ОПЗЖ") и Бориса Колесникова ( "Оппозиционный блок").

Новый советник секретаря СНБО также является креативным продюсером ООО "Квартал 95".

 

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