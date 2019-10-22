"Логово коррупции": Орбан и Путин настроили Трампа против Украины, - СМИ

22 октября, 2019, 13:39

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин сыграли немалую роль в формировании негативного восприятия Дональдом Трампом Украины

Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, с таким заявлением выступил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент во время дачи закрытых показаний Конгресса.

По словам Кента, Путин и Орбан усилили негативное восприятие Трампом Украины накануне скандального телефонного разговора последнего с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Анонимный собеседник отметил, что во время телефонного разговора Трампа и Путина в начале мая, президент РФ "сделал то, что он всегда пытался сделать, - подорвать отношения США и Украины".

"Он всегда говорил, что Украина - это просто логово коррупции", - посетовал источник.

В свою очередь, встреча Трампа и Орбана прошла в Белом доме 13 мая и как утверждают источники, ее подготовка вызвала ожесточенные споры в администрации.

По данным New York Times, против встречи Трампа с Орбаном выступали тогдашний советник по вопросам нацбезопасности Джон Болтон и глава Совбеза по вопросам Евразии Фиона Хилл.

Однако, глава аппарата Белого дома Мик Малвейни сумел пролоббировать встречу с Орбаном, "переиграв своих оппонентов".

Во время переговоров Орбан вторил Путину и резко критиковал Украину, скорее всего, укрепило негативное восприятие Трампом ситуации в этой стране.

Переговоры Трампа с Путиным, Орбаном и другими усилили его восприятия Украины как "безнадежно коррумпированной страны", которая также пыталась "помешать" ему выиграть президентские выборы в 2016 году.

Однако, источники американских изданий не считают, что Путин и Орбан прямо говорили Трампу о возможности поиска компромата в Украине на бывшего вице-президента Джо Байдена.