При оптимистическом сценарии экономика Украины вырастет почти на 5% в 2020 году, - Минэкономики

22 октября, 2019, 12:00

По консервативному прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2020 году экономика Украины вырастет на 3,7% и на 4,8% по оптимистическому сценарию

Об этом сообщил заместитель министра экономики Сергей Николайчук во время пресс-брифинга в Кабинете министров 22 октября, передает Hromadske .

"По этому (2019) году мы тоже ожидаем небольшое ускорение роста ВВП по сравнению с предыдущим годом. Если предыдущего года ВВП росло на 3,3%, то в этом году мы ожидаем 3,5% ... На следующий год мы ожидаем ускорение роста до 3,7% ", - сообщил Николайчук.

В Министерстве развития экономики отмечают, что свои прогнозы по экономическому росту Украины разработают в Нацбанке и МВФ. Вместе с этим свой прогноз представили во Всемирном банке, где также ожидают, что украинская экономика вырастет на 3,7% в 2020 году.

Также в Минэкономики отмечают, что прогноз экономического роста Украины улучшается несмотря на то, что мировая экономика наоборот замедляется.

"Экономика Украины является едва ли не единственной, по которой улучшили показатели роста. Сейчас мировая экономика входит в кризис ", - подчеркнул министр экономики Тимофей Милованов.