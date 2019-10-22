 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПри оптимистическом сценарии экономика Украины вырастет почти на 5% в 2020 году, - Минэкономики

При оптимистическом сценарии экономика Украины вырастет почти на 5% в 2020 году, - Минэкономики


фото: medium
По консервативному прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2020 году экономика Украины вырастет на 3,7% и на 4,8% по оптимистическому сценарию

Об этом сообщил заместитель министра экономики Сергей Николайчук во время пресс-брифинга в Кабинете министров 22 октября, передает Hromadske .

"По этому (2019) году мы тоже ожидаем небольшое ускорение роста ВВП по сравнению с предыдущим годом. Если предыдущего года ВВП росло на 3,3%, то в этом году мы ожидаем 3,5% ... На следующий год мы ожидаем ускорение роста до 3,7% ", - сообщил Николайчук.

В Министерстве развития экономики отмечают, что свои прогнозы по экономическому росту Украины разработают в Нацбанке и МВФ. Вместе с этим свой прогноз представили во Всемирном банке, где также ожидают, что украинская экономика вырастет на 3,7% в 2020 году.

Также в Минэкономики отмечают, что прогноз экономического роста Украины улучшается несмотря на то, что мировая экономика наоборот замедляется.

"Экономика Украины является едва ли не единственной, по которой улучшили показатели роста. Сейчас мировая экономика входит в кризис ", - подчеркнул министр экономики Тимофей Милованов.

  • Отметим, что проект закона о государственном бюджете на 2020 год, который правительство внесло в парламент, рассчитывали на макроэкономическом прогнозе, который разработали в мае 2019 года. В частности, там учтено рост экономики на 3% вместо анонсированных правительством Алексея Гончарука 5-7%.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

22 октября, 2019 вторник

21 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать