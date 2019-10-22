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Espreso.tvОбществоПравительство утвердило программу по развитию украинских Карпат до 2022 года

Правительство утвердило программу по развитию украинских Карпат до 2022 года


фото: ukr.media
Действие программы направлено на улучшение социального и экономического развития и повышения транспортной доступности отдельных горных территорий Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Программа охватывает следующие вопросы: строительство дорог, создание новых рабочих мест и развитие туризма в указанных регионах.

 
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