Правительство утвердило программу по развитию украинских Карпат до 2022 года
22 октября, 2019, 16:20
Действие программы направлено на улучшение социального и экономического развития и повышения транспортной доступности отдельных горных территорий Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей
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