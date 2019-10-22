Правительство представило новый проект Е-контракт: он объединяет базы Госказначейства, Минфина и Prozorro

22 октября, 2019, 12:44

Ряд министерств совместно работали над новым проектом в сфере публичных финансов - Е-контракты

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Министр финансов Оксана Маркарова совместно с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, министром Кабинета Министров Дмитрием Дубилетом, заместителем министра экономики Павлом Кухтой и руководителем ГУ ОПФ Александром Комареусом объявили о старте нового проекта в сфере публичных финансов.

"Он (новый сервис - ред.) позволит совместить информацию из баз данных Государственной казначейской службы, Министерства финансов Украины (E-data - Spending - расходы бюджетных средств), Министерства экономического развития и торговли (Prozorro), а также упростить предоставление разнообразной отчетности через автоматизацию части процессов. Реализация проекта позволит сократить время на документооборот, значительно снизить его бумажную часть и предотвратить возникновение ошибок, вызванных "человеческим фактором", - пояснили в министерстве.