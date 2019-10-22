 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство представило новый проект Е-контракт: он объединяет базы Госказначейства, Минфина и Prozorro

Правительство представило новый проект Е-контракт: он объединяет базы Госказначейства, Минфина и Prozorro


фото: minfin.gov.ua
Ряд министерств совместно работали над новым проектом в сфере публичных финансов - Е-контракты

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Министр финансов Оксана Маркарова совместно с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, министром Кабинета Министров Дмитрием Дубилетом, заместителем министра экономики Павлом Кухтой и руководителем ГУ ОПФ Александром Комареусом объявили о старте нового проекта в сфере публичных финансов.

"Он (новый сервис - ред.) позволит совместить информацию из баз данных Государственной казначейской службы, Министерства финансов Украины (E-data - Spending - расходы бюджетных средств), Министерства экономического развития и торговли (Prozorro), а также упростить предоставление разнообразной отчетности через автоматизацию части процессов. Реализация проекта позволит сократить время на документооборот, значительно снизить его бумажную часть и предотвратить возникновение ошибок, вызванных "человеческим фактором", - пояснили в министерстве.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

22 октября, 2019 вторник

21 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать