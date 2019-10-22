Посол Турции отреагировал на слова Помпео о готовности США к войне

22 октября, 2019, 18:03

Посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности страны к войне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, смысл слов Помпео понятен неправильно, и это скорее всего ошибка перевода.

"Думаю, там обычный человеческий фактор. Обычная ошибка перевода. Я не считаю, что высокопоставленный чиновник может произнести такое безответственное заявление. Для нас важны письменные, протокольные заявления", - говорится в сообщении.

Напомним, Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции "в случае необходимости". При этом Помпео отказался конкретно указать, какие именно действия Турции вызовут военный ответ со стороны США. Он сказал, что не хочет мешать "президентскому решению о том, чтобы взять на себя грандиозное обязательство использовать американскую военную мощь.