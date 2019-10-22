После 16 месяцев перерыва суд продолжит рассмотрение дела экс-мера Славянска Штепы, обвиняемой в сепаратизме

22 октября, 2019, 16:20

Орджоникидзевский районный суд Харькова после более 16-месячного перерыва смог продолжить подготовительное заседание по делу экс-мера Славянска Нели Штепы, которую обвиняют в сепаратизме

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на адвоката Александра Шадрина.

"Сегодня обсуждался вопрос назначения дела к судебному разбирательству или возврата обвинительного акта прокурору, а также возможность рассмотрения дела судом присяжных. Затем судьи ушли в совещательную комнату для принятия решения", - сказал адвокат Штепы.

По его словам, ни прокуратура, ни защита не возражали против перехода к рассмотрению по существу. Шадрин также сообщил, что позиция Штепы относительно суда присяжных не изменилась - она хочет, чтобы ее дело рассматривала коллегия судей.

Оглашение решения запланировано на 23 октября в 11:30.