По традициям ГУЛАГа: российские правозащитники заявили, что "Северный поток-2" строят заключенные в ужасных условиях
Об этом заявил основатель правозащитной организации "ГУЛАГу - НЕТ" Владимир Осечкин, сообщает Укринформ .
"По практике, которая применялась в ГУЛАГ в СССР, сегодня российские власти и госкорпорации используют принудительный труд заключенных. Мы располагаем данными от бывших сотрудников системы исполнения наказаний и родственников заключенных, что только за предыдущий год труд заключенных использовался для строительства подстанции в рамках проекту "Северный поток-2" ", - сказал правозащитник.
Осечкин добавил, что за последние 5 лет к таким работам незаконно привлекались тысячи людей из тюрем.
Он отметил, что заключенные работают без соблюдения мер безопасности, поэтому многие из них получили производственные травмы.
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