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Espreso.tvСпортПламя и женское лицо: в Париже презентовали логотип Олимпиады-2024

Пламя и женское лицо: в Париже презентовали логотип Олимпиады-2024


фото: REUTERS
В Париже состоялась официальная презентации логотипа летней Олимпиады-2024, на котором изображено пламя и символ Французской республики - Марианна

Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета.

В логотипе отражены три символа, связанные со спортом, играми и Францией: золотая медаль, олимпийский огонь и Марианна - символ Французской республики. Вместе они формируют женское лицо. Как объясняют организаторы, это знак их стремление сделать человека центральной фигурой в Играх.

"Эмблема имеет форму и цвет прекрасной медали и выражает одну из главных ценностей спорта: стремление к совершенству. Олимпийский огонь приглашает нас к мечте, отражает уникальную энергию Игорь и способствует объединению людей. Что касается Марианны, то это дань уважения женщине, которая является всемирно известным символом Франции ", - говорится в сообщении.

Олимпиада состоится в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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