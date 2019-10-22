Пламя и женское лицо: в Париже презентовали логотип Олимпиады-2024
Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета.
В логотипе отражены три символа, связанные со спортом, играми и Францией: золотая медаль, олимпийский огонь и Марианна - символ Французской республики. Вместе они формируют женское лицо. Как объясняют организаторы, это знак их стремление сделать человека центральной фигурой в Играх.
"Эмблема имеет форму и цвет прекрасной медали и выражает одну из главных ценностей спорта: стремление к совершенству. Олимпийский огонь приглашает нас к мечте, отражает уникальную энергию Игорь и способствует объединению людей. Что касается Марианны, то это дань уважения женщине, которая является всемирно известным символом Франции ", - говорится в сообщении.
Олимпиада состоится в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
La médaille, la flamme, Marianne.- Paris 2024 (@ Paris2024) October 21 2019
Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de # Paris2024
The medal, the flame, Marianne
Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of # Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6
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