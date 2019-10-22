Партия Трюдо победила на выборах в Канаде
22 октября, 2019, 09:20
Либеральная партия Джастина Трюдо на общенациональных выборах в Канаде получила результат, который, по прогнозам, позволит премьеру сформировать правительство меньшинства
Об этом сообщает " Европейская правда ".
Несмотря на некоторые потери в восточных провинциях Канады, Либеральная партия Трюдо, по прогнозам, получит большинство мест в 338-местном парламенте.
Это даст ей возможность сформировать правительство, однако либералам придется полагаться на другие партии, чтобы остаться у власти.
Трюдо был ослаблен серией скандалов, которые бросили тень на его имидж. Однако результаты стали победой для Трюдо, чья репутация пострадала после обнародования его старых фотографий с черным и коричневым гримом на лице.
- Трюдо пришел к власти в 2015 году, пообещав изменения и взяв на себя немало прогрессивных обязательств. Но после четырех лет власти он столкнулся с критикой способности выполнить свои обещания.
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