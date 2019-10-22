Партия Трюдо победила на выборах в Канаде

22 октября, 2019, 09:20

Либеральная партия Джастина Трюдо на общенациональных выборах в Канаде получила результат, который, по прогнозам, позволит премьеру сформировать правительство меньшинства

Об этом сообщает " Европейская правда ".

Несмотря на некоторые потери в восточных провинциях Канады, Либеральная партия Трюдо, по прогнозам, получит большинство мест в 338-местном парламенте.

Это даст ей возможность сформировать правительство, однако либералам придется полагаться на другие партии, чтобы остаться у власти.

Трюдо был ослаблен серией скандалов, которые бросили тень на его имидж. Однако результаты стали победой для Трюдо, чья репутация пострадала после обнародования его старых фотографий с черным и коричневым гримом на лице.