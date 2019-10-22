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Espreso.tvОбществоОккупанты бьют из запрещенного оружия, пострадали трое бойцов ООС

Оккупанты бьют из запрещенного оружия, пострадали трое бойцов ООС

В течение текущих суток войска Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял позиции наших военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 6 обстрелов по позициям Объединенных сил:
трижды неподалеку Павлополя - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУР; вблизи Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов; у Новоселовки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов наших позиций: неподалеку Золотого - из стрелкового оружия; трижды у Зайцевого - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Южного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды в районе Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов.

В течение текущих суток, в результате обстрелов, ранения получили двое военнослужащих, еще один - получил боевое травмирование.

 

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