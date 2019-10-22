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Espreso.tvОбществоОккупанты били из гранатометов возле Золотого-4

Оккупанты били из гранатометов возле Золотого-4

21 октября вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
 
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из стрелкового оружия и гранатометов различных систем.
 
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов.
 
Три обстрела произошли вблизи Золотого-4. Оккупанты били из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
 
За минувшие сутки, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
 
С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

 

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