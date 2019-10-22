Оккупанты били из гранатометов возле Золотого-4

22 октября, 2019, 07:38

21 октября вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов.

Три обстрела произошли вблизи Золотого-4. Оккупанты били из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.