Ничего удивительного не случилось, - ГСЧС о загрязнение воздуха

22 октября, 2019, 11:20

В Украине нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха

Об этом заявил директор Украинского гидрометеорологического центра ГСЧС Украины Николай Кульбида во время пресс конференции, передает Еспресо.TV

"Та обеспокоенность, которая распространялась среди общественных организаций, распространялась в СМИ, не имеет существенных оснований. ... В Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе состоялось превышение максимально допустимой концентрации, которое характерно для такого осеннего периода. Ничего чрезвычайного на территории страны нет. Это обычный режим загрязнения. Также превышение по другим параметрам, кроме оксида углерода, но оно незначительное ", - заверил Кульбида.

По его словами, ничего удивительного, с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха, не случилось это "обычные концентрации загрязняющих веществ, которые очень часто повторяются".