 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНефедов предлагает правительству вернуть "прослушку" и уголовную статью за контрабанду товаров под акцизом

Нефедов предлагает правительству вернуть "прослушку" и уголовную статью за контрабанду товаров под акцизом

Кабинет министров Украины в течение ближайших недель рассмотрит законопроект о криминализации незаконного ввоза подакцизных товаров

Об этом заявил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов, передает Интерфакс-Украина .

"Мы ожидаем, что попадет в Кабинет министров, и будет очень оперативно утвержденн вопрос криминализации подакцизной контрабанды", - сказал он.

Глава Гостаможни выступает за возвращение таможни функций оперативно-розыскной работы и усиления ответственности за контрабанду, в частности по категории высокомаржинальных товаров.

Он отметил, что сейчас незаконное перемещение товаров наказывается их изъятием и штрафом в 100% их стоимости, иногда - изъятием транспортного средства.

"Это наказание достаточно серьезное и отпугивает недобросовестных импортеров. В то же время по товарам, где маржинальность достигает сотен процентов, следует возвращать таможни полномочия на проведение расследования, право на оперативно-розыскную деятельность, а также необходимо увеличивать финансовые санкции для соответствующих нарушителей ", - пояснил Нефедов.

Речь идет о предоставлении разрешения таможни использовать в своей деятельности специальные технические средства, например, прослушивания.

"Это также вопрос организации контролируемых поставок - когда мы ловим" на живца ". И вопрос проведения самой таможней оперативно-розыскной деятельности. Все это невозможно сделать в случае административных нарушений. Поэтому, мы очень хотели бы, чтобы контрабанда подакцизных товаров была криминализирована ", - отметил глава таможенной службы.

Предложенный законопроект предусматривает штрафы в размере от 3 до 5 необлагаемых минимумов за первое нарушение, за второе - 5-10 необлагаемых налогом минимумов, за третье и каждое последующее - 15-20.

"Мы дискутируем, следует вводить наказание в виде лишения свободы за деятельность в виде организованной группы", - сообщил Нефедов.

По его оценкам, парламент может принять этот законопроект в конце 2019 года - начала 2020 года.

"Чем дольше мы ждем, тем больше денег просто проплывает мимо государственного бюджета", - констатировал Нефедов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 октября, 2019 вторник

21 октября, 2019 понедельник

больше новостей

22 октября, 2019 вторник

21 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать