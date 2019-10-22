Нефедов предлагает правительству вернуть "прослушку" и уголовную статью за контрабанду товаров под акцизом
Об этом заявил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов, передает Интерфакс-Украина .
"Мы ожидаем, что попадет в Кабинет министров, и будет очень оперативно утвержденн вопрос криминализации подакцизной контрабанды", - сказал он.
Глава Гостаможни выступает за возвращение таможни функций оперативно-розыскной работы и усиления ответственности за контрабанду, в частности по категории высокомаржинальных товаров.
Он отметил, что сейчас незаконное перемещение товаров наказывается их изъятием и штрафом в 100% их стоимости, иногда - изъятием транспортного средства.
"Это наказание достаточно серьезное и отпугивает недобросовестных импортеров. В то же время по товарам, где маржинальность достигает сотен процентов, следует возвращать таможни полномочия на проведение расследования, право на оперативно-розыскную деятельность, а также необходимо увеличивать финансовые санкции для соответствующих нарушителей ", - пояснил Нефедов.
Речь идет о предоставлении разрешения таможни использовать в своей деятельности специальные технические средства, например, прослушивания.
"Это также вопрос организации контролируемых поставок - когда мы ловим" на живца ". И вопрос проведения самой таможней оперативно-розыскной деятельности. Все это невозможно сделать в случае административных нарушений. Поэтому, мы очень хотели бы, чтобы контрабанда подакцизных товаров была криминализирована ", - отметил глава таможенной службы.
Предложенный законопроект предусматривает штрафы в размере от 3 до 5 необлагаемых минимумов за первое нарушение, за второе - 5-10 необлагаемых налогом минимумов, за третье и каждое последующее - 15-20.
"Мы дискутируем, следует вводить наказание в виде лишения свободы за деятельность в виде организованной группы", - сообщил Нефедов.
По его оценкам, парламент может принять этот законопроект в конце 2019 года - начала 2020 года.
"Чем дольше мы ждем, тем больше денег просто проплывает мимо государственного бюджета", - констатировал Нефедов.
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