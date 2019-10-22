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Espreso.tvОбществоНе греться газом и бросить курить: Супрун дала советы, как защитить себя в условиях загрязненного воздуха

Не греться газом и бросить курить: Супрун дала советы, как защитить себя в условиях загрязненного воздуха


фото: rda-hm.gov.ua
В Украине и Европе нигде нет нормального уровня СО в воздухе. Он везде завышен, особенно в городах

Об этом экс-руководительница МЗ Ульяна Супрун сообщила в Facebook.

"Кроме автомобилей, высокая концентрация оксида углерода, вероятно, образовалась из-за массового сжигания травы, листьев, мусора, остатков с полей и горения болот (торфяников)", - пояснила она.

Отмечается, что нормальным уровнем СО считается 40 мг / метр кубический. Таким воздухом можно дышать 8:00. Верхний допустимый порог загрязнения - это 200 мг / метр кубический.

Супрун дала следующие советы, что делать, чтобы уменьшить риски:

Не сжигайте листьев. Листья лучше всего оставлять под деревьями. В нем живут полезные насекомые, и оно помогает удерживать влагу в земле. Исключение составляет листья каштанов, которое непременно следует убрать и закопать, ведь в нем зимует вредитель каштановая моль. Если же листья загрязненный выхлопными газами, используйте тот компост для выращивания декоративных растений. Иногда ничего не делать - лучшее решение.

Не сжигайте стерню и сухостой. Это разрушает почвы и убивает в огне живых существ, которые населяют.

Расскажите своим знакомым и родственникам о том, что не надо сжигать листья или мусор.

Откажитесь от автомобилей по крайней мере на период безветренных теплых дней и холодных ночей. Пользуйтесь общественным транспортом.

Покупать медицинские маски или оригинальные повязки не надо. Если хотите действительно защититься, а не просто увеличивать панику, то нужен респиратор с фильтрами, и его надо регулярно менять на новый.

Делайте дома влажную уборку.

Пользуйтесь дневными кремами с ретиноидами и токоферолом. Они защищают кожу от повреждения агрессивной средой.

Не грейтесь газом на кухне, и меньше стойте у плиты, чтобы избежать угарного газа.

Оставьте курение. Из-за курения в крови и так есть от 3 до 20% карбоксигемоглобина, в зависимости от того, сколько человек курит. Вам что, мало загрязненного воздуха?

 

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