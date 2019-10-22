Не греться газом и бросить курить: Супрун дала советы, как защитить себя в условиях загрязненного воздуха
Об этом экс-руководительница МЗ Ульяна Супрун сообщила в Facebook.
"Кроме автомобилей, высокая концентрация оксида углерода, вероятно, образовалась из-за массового сжигания травы, листьев, мусора, остатков с полей и горения болот (торфяников)", - пояснила она.
Отмечается, что нормальным уровнем СО считается 40 мг / метр кубический. Таким воздухом можно дышать 8:00. Верхний допустимый порог загрязнения - это 200 мг / метр кубический.
Супрун дала следующие советы, что делать, чтобы уменьшить риски:
Не сжигайте листьев. Листья лучше всего оставлять под деревьями. В нем живут полезные насекомые, и оно помогает удерживать влагу в земле. Исключение составляет листья каштанов, которое непременно следует убрать и закопать, ведь в нем зимует вредитель каштановая моль. Если же листья загрязненный выхлопными газами, используйте тот компост для выращивания декоративных растений. Иногда ничего не делать - лучшее решение.
Не сжигайте стерню и сухостой. Это разрушает почвы и убивает в огне живых существ, которые населяют.
Расскажите своим знакомым и родственникам о том, что не надо сжигать листья или мусор.
Откажитесь от автомобилей по крайней мере на период безветренных теплых дней и холодных ночей. Пользуйтесь общественным транспортом.
Покупать медицинские маски или оригинальные повязки не надо. Если хотите действительно защититься, а не просто увеличивать панику, то нужен респиратор с фильтрами, и его надо регулярно менять на новый.
Делайте дома влажную уборку.
Пользуйтесь дневными кремами с ретиноидами и токоферолом. Они защищают кожу от повреждения агрессивной средой.
Не грейтесь газом на кухне, и меньше стойте у плиты, чтобы избежать угарного газа.
Оставьте курение. Из-за курения в крови и так есть от 3 до 20% карбоксигемоглобина, в зависимости от того, сколько человек курит. Вам что, мало загрязненного воздуха?
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно