НАПК по указаниям АП в 2017 году закрывала глаза на нарушения госслужащих, - ГПУ
22 октября, 2019, 12:50
Генпрокуратура направила уголовное производство по факту злоупотребления властью должностными лицами НАПК и АПУ в НАБУ
Об этом сообщает пресс служба ГПУ.
ГПУ передала НАБУ уголовное дело по преступления, совершенного должностными лицами НАПК и АПУ - злоупотребление властью или служебным положением.
"Да, по версии следствия, должностные лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, вероятно действуя по указаниям должностных лиц Администрации Президента Украины, в течение 2017 принимали решения об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, или неоправданно таких проверок вообще ", - отметили в ГПУ.
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