Наезд на людей в Осло: полиция открыла огонь по угнанной скорой
22 октября, 2019, 16:31
В Сети появилось видео из норвежского Осло, где во вторник, 22 октября, неизвестный угнал машину скорой помощи и сбил несколько человек, в том числе женщину с детьми
На обнародованных кадрах видно, что правоохранители сначала пытались заблокировать автомобиль на одной из улиц города, а когда ему все же удалось прорваться, протаранив несколько машин, открыли огонь по колесам.
Ранее сообщалось, что в столице Норвегии вооруженный мужчина на угнанной машине скорой помощи совершил наезд на пешеходов.
Сейчас злоумышленник уже задержан.
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