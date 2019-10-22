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Espreso.tvОбществоНаезд на людей в Осло: полиция открыла огонь по угнанной скорой

Наезд на людей в Осло: полиция открыла огонь по угнанной скорой


фото: reuters
В Сети появилось видео из норвежского Осло, где во вторник, 22 октября, неизвестный угнал машину скорой помощи и сбил несколько человек, в том числе женщину с детьми

На обнародованных кадрах видно, что правоохранители сначала пытались заблокировать автомобиль на одной из улиц города, а когда ему все же удалось прорваться, протаранив несколько машин, открыли огонь по колесам.

Ранее сообщалось, что в столице Норвегии вооруженный мужчина на угнанной машине скорой помощи совершил наезд на пешеходов.

Сейчас злоумышленник уже задержан.

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