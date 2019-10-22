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Espreso.tvОбществоНа встрече с МВФ поднимали вопрос рыночной цены на газ, - Минекоенерго

На встрече с МВФ поднимали вопрос рыночной цены на газ, - Минекоенерго


фото: 24tv
Вопрос фиксированных цен для населения и теплокоммунэнерго поднимали на встрече чиновников с Международным валютным фондом

Об этом сообщил министр энергии окружающей среды Алексей Оржель, передает издание "Украинская энергетика"

"Только вернулись с встречи с МВФ. Там поднимались эти вопросы. Мы близки к решениям. Информация будет в ближайшее время ", - так прокомментировал Оржель вопрос, будет ли отменено регулирование цен на газ для населения и отменено ПСО.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, на прошлой неделе министры находились в США и работали с представителями МВФ "над новой трехлетней программе для Украины". За две недели премьер ждет встречный визит в Украину.

Ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев напомнил, что с нового года отменяется регулируемая цена на природный газ для населения. Зато цены должны быть рыночными, согласно меморандуму, подписанному между украинским правительством и МВФ.

Также с 1 мая 2020 должны отменить ПСО для "Нафтогаза", обязывающее компанию продавать газ поставщикам для населения и теплокоммунэнерго.

 

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