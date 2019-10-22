На встрече с МВФ поднимали вопрос рыночной цены на газ, - Минекоенерго
Об этом сообщил министр энергии окружающей среды Алексей Оржель, передает издание "Украинская энергетика"
"Только вернулись с встречи с МВФ. Там поднимались эти вопросы. Мы близки к решениям. Информация будет в ближайшее время ", - так прокомментировал Оржель вопрос, будет ли отменено регулирование цен на газ для населения и отменено ПСО.
По словам премьер-министра Алексея Гончарука, на прошлой неделе министры находились в США и работали с представителями МВФ "над новой трехлетней программе для Украины". За две недели премьер ждет встречный визит в Украину.
Ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев напомнил, что с нового года отменяется регулируемая цена на природный газ для населения. Зато цены должны быть рыночными, согласно меморандуму, подписанному между украинским правительством и МВФ.
Также с 1 мая 2020 должны отменить ПСО для "Нафтогаза", обязывающее компанию продавать газ поставщикам для населения и теплокоммунэнерго.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно