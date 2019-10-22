На Львовщине грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибший
22 октября, 2019, 17:23
От полученных травм водитель легкового автомобиля, 24-летний львовянин, погиб на месте происшествия, водителя грузовика, 54-летнего жителя Тернопольской области, с телесными повреждениями доставили в больницу
Об этом сообщает полиция Львовской области.
ДТП произошло сегодня, 22 октября, около 10:30 в селе Подгайчики.
Как установили полицейские, произошло столкновение грузового автомобиля "ДАФ" с автомобилем "Пежо 301".
От полученных травм водитель легкового автомобиля, 24-летний львовянин, погиб на месте происшествия, водителя грузовика, 54-летнего жителя Тернопольской области, с телесными повреждениями доставили в больницу.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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