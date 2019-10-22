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Espreso.tvОбществоНа Львовщине грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибший

На Львовщине грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибший


фото: zaxid.net
От полученных травм водитель легкового автомобиля, 24-летний львовянин, погиб на месте происшествия, водителя грузовика, 54-летнего жителя Тернопольской области, с телесными повреждениями доставили в больницу

Об этом сообщает полиция Львовской области.

ДТП произошло сегодня, 22 октября, около 10:30 в селе Подгайчики.

Как установили полицейские, произошло столкновение грузового автомобиля "ДАФ" с автомобилем "Пежо 301".

От полученных травм водитель легкового автомобиля, 24-летний львовянин, погиб на месте происшествия, водителя грузовика, 54-летнего жителя Тернопольской области, с телесными повреждениями доставили в больницу.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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