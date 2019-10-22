На границе с РФ 26-летний россиянин попросил политического убежища
22 октября, 2019, 14:03
Во время прохождения иностранцем пограничного контроля он обратился к пограничникам с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине
Об этом сообщает пресс служба ГПСУ.
"Вчера (в понедельник, 21 октября, - ред.) в пункт пропуска" Сеньковка ", что в Черниговской области, на вход в Украину прибыл 26-летний гражданин России. В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после проведения необходимых мероприятий мужа направили в органы Государственной миграционной службы Украины.
Читайте также
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
-
16 октября, 2019 Формула, или кошелек
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
Читайте также
-
16 октября, 2019 Формула, или кошелек
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"