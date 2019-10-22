На границе с РФ 26-летний россиянин попросил политического убежища

22 октября, 2019, 14:03

Во время прохождения иностранцем пограничного контроля он обратился к пограничникам с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине

Об этом сообщает пресс служба ГПСУ.

"Вчера (в понедельник, 21 октября, - ред.) в пункт пропуска" Сеньковка ", что в Черниговской области, на вход в Украину прибыл 26-летний гражданин России. В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после проведения необходимых мероприятий мужа направили в органы Государственной миграционной службы Украины.