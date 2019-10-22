На глубине 5,5 км найдены скелеты двух японских авианосцев
22 октября, 2019, 13:14
В Тихом океане исследователи нашли скелеты двух японских авианосцев, затонувших во время Второй мировой войны
Об этом сообщает BBC.
Авианосцы "Кага" и "Акаги" были потоплен американской авиацией в битве при атолле Мидуэй, одном из переломных сражений между США и Японией в 1942 году.
"Кага" был найден на прошлой неделе, "Акаги" обнаружили в воскресенье, 20 октября. До этого был найден только один корабль, который погиб в битве за Мидуэй: американский авианосец Йорктаун.
Поисками несколько недель занималось исследовательское судно "Буревестник", которое принадлежит Vulcan Inc, компании покойного соучредителя Microsoft Пола Аллена.
Для поисков использовался автономный подводный аппарат, оснащенный сонаром.
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